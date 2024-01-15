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Убийца Карины Залесовой Марк Коньков вышел на свободу

Источник:
Sibnet.ru
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Марк Коньков на суде по делу об убийстве Карины Залесовой
Марк Коньков в 2016 году
Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Осужденный на девять лет за громкое убийство новосибирской школьницы Карины Залесовой Марк Коньков вышел на свободу в конце 2023 года. Он освободился с отрицательными характеристиками.

«В колонии он получил 99 взысканий! Он стоит на учете как склонный к суициду и членовредительству. По характеристике колонии, на путь исправления не встал», — цитирует «КП-Новосибирск» собственный источник в силовом ведомстве.

Резонансное убийство школьницы произошло в августе 2015 года. 16-летняя девочка пришла в гости к сверстнику. Следствие установило, что Коньков нанес Карине не менее 12 ножевых ранений в шею и не менее 13 по лицу и рукам. После этого он несколько раз ударил жертву кулаком и заранее приготовленной деревянной статуэткой.

Приговор был оглашен в октябре 2016 года — убийце назначили девять лет лишения свободы, его родители должны были выплатить родителям девочки более 2 миллионов рублей в качестве компенсации морального вреда.

Как судили Конькова

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