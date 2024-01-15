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Сергей Жуков бросил дочь в сугроб

Источник:
Sibnet.ru
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Музыкант и продюсер Сергей Жуков потроллил блогера Сергея Косенко, записав видео, как бросает 15-летнюю дочь Нику в сугроб.

На видео Жуков под новогоднюю музыку бросает 15-летнегло подростка в сугроб, Ника выбирается из снега самостоятельно.

Подписчики артиста сочли видео шуткой и троллингом в адрес Косенко, которым заинтересовались следователи после бросания в сугроб двухмесячного младенца.

В комментариях пользовали Сети пошутили, что теперь Жукову нужно искать водолазку для извинений. Именно такой наряд выбирали последнее время публичные личности, извиняясь за поведение — Настя Ивлеева, Лолита, Ксения Собчак, Сергей Косенко.

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