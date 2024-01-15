Инстасамка не стала новой «Глюкозой»

Певица Инстасамка (Дарья Зотеева) опровергла слухи о том, что она заняла место в проекте Максима Фадеева «Глюкоза».

«Я могу сказать точно, что это не проект "Глюкоза". На данный момент я выступаю и продолжаю свою деятельность под наименованием "Инстасамка"», — написала в соцсети артистка.

Слухи о том, что Зотеева может стать новой «Глюкозой», появились на фоне опубликованной в Сети фотографии Фадеева и Инстасамки.

Ранее Максим Фадеев заявил, что планирует перезапустить проект «Глюкоза», потому что не желает связывать его с певицей Натальей Чистяковой-Ионовой, оскандалившейся на «голой» вечеринке.