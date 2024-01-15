НАВЕРХ
Актуальная тема
Военная операция на Украине
Актуальная тема
Военная операция на Украине
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Киев категорически отверг возможность переговоров с Москвой

Источник:
ТАСС
618 6

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак в Давосе на встрече, посвященной украинской «формуле мира», заявил, что переговоры с Россией сейчас невозможны.

«Некоторые говорят, что надо немедленно садиться за стол переговоров, и мы очень четко объясняем, почему сейчас это неприемлемо», — приводит ТАСС слова Ермака, сказанные в ответ на вопрос, почему по итогам встречи не была принята совместная декларация.

По его словам, на встрече не было единства, и украинской делегации приходится разъяснять свою позицию. «Было бы неправдой сказать, что все [разделяют] одну позицию», — отметил Ермак.

В свою очередь глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис заявил, что Россия обязательно будет подключена в будущем к дискуссиям по Украине, сейчас, по его словам, ведется соответствующая подготовительная работа. Он отметил, что альтернативы участию Москвы в мирном урегулировании нет.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркнула, что встреча в Давосе будет использована Западом, чтобы путем обмана и шантажа попытаться перетянуть на сторону Украины страны глобального Юга и Востока.

Тема: Военная операция на Украине
Российские FPV-дроны получили режим «самонаводящейся торпеды»
Военный эксперт объяснил успех российских авиабомб на Украине
Зеленский четырежды уклонялся от воинского призыва
Защиту самоходок «Мста-С» усилят по опыту боев в зоне СВО
смотреть все
Политика #Мир
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Белый дом объявил о прекращении военной помощи Украине
США разработали «план победы» Украины над Россией
Лежачий небоскреб длиной в 170 км показали из космоса
США напугали Киев новым российским оружием
Обсуждение (6)
О самом главном
Как мужчины переживают расставание
Что такое оговорки по Фрейду
Почему пьяные мужчины признаются в любви
Главные признаки силы: как женщина оценивает тело мужчины
Инфантильные импотенты: откуда берутся педофилы
Магический лунный календарь на каждый день
Все статьи
Мультимедиа
Как выбрать живую елку. ИНФОГРАФИКА
Самые удивительные фото космоса в 2023 году
Какие перелетные птицы зимуют в Новосибирске. ФОТО
Как выбрать зимние шины, или Учимся читать колесо
Самое обсуждаемое
62
Зеленский заявил, что без денег Запада украинские пенсионеры умрут
45
Украина и Британия подписали оборонный договор
43
США разработали «план победы» Украины над Россией
42
Путин заявил, что будущее России за Дальним Востоком и Арктикой
37
США и Британия нанесли воздушный удар по Йемену