Киев категорически отверг возможность переговоров с Москвой

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак в Давосе на встрече, посвященной украинской «формуле мира», заявил, что переговоры с Россией сейчас невозможны.

«Некоторые говорят, что надо немедленно садиться за стол переговоров, и мы очень четко объясняем, почему сейчас это неприемлемо», — приводит ТАСС слова Ермака, сказанные в ответ на вопрос, почему по итогам встречи не была принята совместная декларация.

По его словам, на встрече не было единства, и украинской делегации приходится разъяснять свою позицию. «Было бы неправдой сказать, что все [разделяют] одну позицию», — отметил Ермак.

В свою очередь глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис заявил, что Россия обязательно будет подключена в будущем к дискуссиям по Украине, сейчас, по его словам, ведется соответствующая подготовительная работа. Он отметил, что альтернативы участию Москвы в мирном урегулировании нет.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркнула, что встреча в Давосе будет использована Западом, чтобы путем обмана и шантажа попытаться перетянуть на сторону Украины страны глобального Юга и Востока.