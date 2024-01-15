Иван Янковский анонсировал новый сериал про тюрьму в 1990-е «Аутсорс»

Иван Янковский сыграет главную роль в сериале «Аутсорс» про тюрьму в России в 1990-е годы, съемки проекта уже стартовали, сообщил актер в соцсетях.

Сюжет драматического сериала развернется в России в 1990-х годах, когда в стране была разрешена смертная казнь. Янковский исполнит роль сотрудника тюрьмы по имени Костя. Герой будет приводить в исполнение смертные приговоры.

По сюжету, Костя начинает задумываться о справедливости и приходит к выводу, что правом на исполнение наказания обладают именно близкие люди жертв преступников.

Герой решает отдавать убийства смертников на аутсорс, превращая работу в настоящий бизнес. Но вскоре главный герой понимает, что в этом деле невозможно совместить деньги и справедливость.

В сериале также снимутся Данил Стеклов, Виталий Коваленко, Дмитрий Сумин, Леонид Тележинский, Мила Ершова, Карина Александрова, Даша Котрелева, Дарья Савельева.