Звезды обыграли народную команду в шоу «Выжить в Самарканде»

Первая серия шоу «Выжить в Самарканде» вышла на ТНТ в воскресенье, 14 января. Участники звездной команды смогли обойти соперников из народной команды.

По правилам проекта «Выжить в Самарканде», участники команд знаменитостей и людей из народа проходят испытания, где победители отправляются жить в роскошный отель, а проигравшие — в суровые природные условия.

В звездной команде участвуют Митя Фомин, Влад Топалов, Сергей Гореликов, Вики Одинцова, Назима и Юлия Паршута.

В первом испытании участникам нужно было на скорость разбить вазы с песком, найти в них цепи, а затем выбить дверь и забрать меч. Участники команды звезд работали слаженнее и справились с заданием быстрее.

В предыдущем сезоне, где герои выживали в Дубае, звездная команда тоже чаще побеждала, поскольку могла быстрее договариваться, несмотря на конфликты и разногласия в команде.