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Путин заявил, что будущее России за Дальним Востоком и Арктикой

Источник:
ТАСС
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Освоение Дальнего Востока и Арктики стало важным фактором развития России — за этими регионами будущее страны, заявил президент РФ Владимир Путин.

Власти еще в начале 2000-х, а более активно с 2013 года, начали заниматься проектами развития Дальнего Востока. «Уделяли этому внимание, уделяем и будем в будущем уделять, потому что, безусловно, за этим будущее страны. Так же, как и с Арктикой. Здесь логистика, производство, минеральные ресурсы. Надо осваивать эти территории», — цитирует ТАСС Путина.

По его словам, Дальний Восток один из важнейших регионов страны. «Огромный по своей территории, малозаселенный, 12 миллионов граждан всего проживает. А Азия мало того, что сегодня развивается такими темпами, которыми не развивается ни один другой регион мира, важны еще и тенденции этого развития», — подчеркнул президент.

Путин отметил, что развитием Дальнего Востока начали заниматься неслучайно. «Тенденции развития мировой экономики таковы, что здесь и рынки сбыта, здесь и партнерство в самом широком смысле этого слова, в том числе технологическое, становится все интереснее и интереснее», — отметил Путин.

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