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Давос обсудит болезнь, в 20 раз превосходящую COVID по смертности

Источник:
ТАСС
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Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи
Фото: © sputnikvaccine.com

Участники рамках Всемирного экономического форума в Давосе обсудят «болезнь X», способную в 20 раз превзойти по смертности пандемию коронавируса

«С учетом новых предупреждений Всемирной организации здравоохранения о том, что неизвестная "болезнь X", в результате которой количество смертей может быть в 20 раз больше, чем от пандемии коронавируса, какие новые усилия необходимы для того, чтобы подготовить системы здравоохранения к предстоящим многочисленным вызовам?» — приводит ТАСС сообщение организаторов форума.

Обсуждение пройдет 17 января. В качестве спикеров выступят генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус, министр здравоохранения Бразилии Низия Тринидади, председатель правления фармацевтической компании Astrazeneca Мишель Демаре и другие эксперты.

Гебрейесус ранее порекомендовал не отказываться от использования защитных масок и вакцинации от COVID-19 и гриппа в связи с ростом заболеваемости во многих странах. 

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nicollaich

А настоящая правда про войну цеивроппейцам не нужна.Им нужны комиксы про американских супергероев.

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orangeraven

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