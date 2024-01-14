Давос обсудит болезнь, в 20 раз превосходящую COVID по смертности

Участники рамках Всемирного экономического форума в Давосе обсудят
«болезнь X», способную в 20 раз превзойти по смертности пандемию коронавируса
«С учетом новых предупреждений Всемирной организации
здравоохранения о том, что неизвестная "болезнь X", в результате
которой количество смертей может быть в 20 раз больше, чем от пандемии
коронавируса, какие новые усилия необходимы для того, чтобы подготовить системы
здравоохранения к предстоящим многочисленным вызовам?» — приводит ТАСС
сообщение организаторов форума.
Обсуждение пройдет 17 января. В качестве спикеров выступят
генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом
Гебрейесус, министр здравоохранения Бразилии Низия Тринидади, председатель
правления фармацевтической компании Astrazeneca Мишель Демаре и другие
эксперты.
Гебрейесус ранее порекомендовал не отказываться от
использования защитных масок и вакцинации от COVID-19 и гриппа в связи с ростом
заболеваемости во многих странах.