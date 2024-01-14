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#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Зеленский четырежды уклонялся от воинского призыва

Источник:
ТАСС
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Президент Украины Владимир Зеленский
Фото: © пресс-служба президента Украины

Владимир Зеленский, занимающий сейчас пост президента Украины, в 2014-2015 годах четыре раза проигнорировал повестки в военкомат, сообщил посол МИД РФ по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник

«Этот общеизвестный факт пятилетней давности в современном контексте тотальной мобилизации заиграл совершенно новыми красками», — написал в своем телеграм-канале Мирошник, приложив справку Минобороны Украины. 

Он сообщил, что президенту Украины направляли по две повестки в 2014 и 2015 годах. В подтверждение своих слов дипломат прикрепил запись Министерства обороны Украины от 2019 года, где отмечается, что Зеленский с 2008 года состоит на воинском учете города Кривой Рог и годен к военной службе.

На Украине с февраля 2022 года объявлена всеобщая мобилизация. 25 декабря 2023 года в Верховную раду внесли законопроект о новых правилах мобилизации.

Законопроект предполагает ужесточение мер в отношении тех, кто не является по повестке в военкомат, и существенное сокращение числа категорий лиц, имеющих право на отсрочку.

Тема: Военная операция на Украине
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Политика #Мир
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