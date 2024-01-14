Трамп заявил о приближении третьей мировой войны

Мир еще никогда не был столь близок к началу третьей мировой войны, заявил бывший президент США Дональд Трамп, выразив уверенность в своей способности предотвратить конфликт.

«Я не думаю, что мы когда-либо подвергались такой опасности развязывания третьей мировой войны, как сейчас. И, как я заявляю в каждой своей речи, я предотвращу третью мировую, я знаю всех этих людей», — цитирует РИА Новости Трампа.

Трамп считает, что третья мировая война, если она начнется, не будет представлять собой привычное поле битвы между армиями и военной техникой двух противников.

«Это совсем не то же самое, что Первая и Вторая мировые войны. Те были ужасны, однако эта будет гораздо масштабнее, это будет аннигиляцией», — отметил экс-президент.

Ранее Трамп заявлял, что Джо Байден в состоянии устроить третью мировую войну и уничтожить Америку за остающиеся до президентских выборов время. Он пообещал восстановить мир на планете «через силу», если снова займет пост президента США.