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#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Россия полностью отключит украинские дроны

Источник:
Sibnet.ru
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Россия работает над тем, чтобы в ближайшее время полностью подавить украинские дроны в зоне специальной военной операции, сообщил британский эксперт Александр Меркурис.

«Я думаю, что спустя несколько недель или месяцев мы увидим, как украинские БПЛА все больше и больше будут выходить из строя», — спрогнозировал аналитик, опубликовав соответствующую видеозапись на своем YouTube-канале.

По оценке экспорта, российские военные насытят линию противостояния системами РЭБ, а также установками ПВО. Это сделает эффективную работу беспилотников ВСУ практически невозможной.

Будущее наступление Вооруженных сил РФ на поле боя будет сопровождаться комбинированной работой систем противовоздушной обороны и радиолокационных станций. Меркурис уточнил, что речь идет о модернизированных и усовершенствованных комплексах.

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nicollaich

А настоящая правда про войну цеивроппейцам не нужна.Им нужны комиксы про американских супергероев.

mosquito__2010

Что же ты молчал раньше, это же совсем другое дело.

orangeraven

У британцев принцип один - нахапать побольше и воевать чужими руками! Это на протяжении всей истории...

IVENGO

Осуждать мы умеем, это наш конек )))