Россия работает над тем, чтобы в ближайшее время полностью подавить украинские дроны в зоне специальной военной операции, сообщил британский эксперт Александр Меркурис.

«Я думаю, что спустя несколько недель или месяцев мы увидим, как украинские БПЛА все больше и больше будут выходить из строя», — спрогнозировал аналитик, опубликовав соответствующую видеозапись на своем YouTube-канале.

По оценке экспорта, российские военные насытят линию противостояния системами РЭБ, а также установками ПВО. Это сделает эффективную работу беспилотников ВСУ практически невозможной.

Будущее наступление Вооруженных сил РФ на поле боя будет сопровождаться комбинированной работой систем противовоздушной обороны и радиолокационных станций. Меркурис уточнил, что речь идет о модернизированных и усовершенствованных комплексах.