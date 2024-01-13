Зарегистрирован первый брак с использованием биометрии

Первая свадебная церемония, в которой брак зарегистрировали с использованием биометрических данных, состоялась на полях выставки-форума «Россия» на ВДНХ, сообщает пресс-служба Центра биометрических технологий.

«Новейшие технологии помогли скрепить союз молодых учителей из Воронежской области — Романа и Дарьи Бабаевых. В ходе церемонии молодожены подтвердили личность без предъявления каких-либо документов — с помощью планшета», — говорится в сообщении.

Единая биометрическая система работает с 2018 года, в нее можно загрузить фото лица и запись голоса для дистанционного подтверждения личности и получения цифровых услуг, которые ранее оказывались только по паспорту.

Существует два вида биометрии: стандартную можно зарегистрировать в мобильном приложении «Госуслуги Биометрия», подтвержденную оформляют в банке. Биометрию можно применять не только в сфере финансовых услуг, но также в здравоохранении, образовании, госуслугах.