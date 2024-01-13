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Зарегистрирован первый брак с использованием биометрии

Источник:
РИА Новости
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Первая свадебная церемония, в которой брак зарегистрировали с использованием биометрических данных, состоялась на полях выставки-форума «Россия» на ВДНХ, сообщает пресс-служба Центра биометрических технологий.

«Новейшие технологии помогли скрепить союз молодых учителей из Воронежской области — Романа и Дарьи Бабаевых. В ходе церемонии молодожены подтвердили личность без предъявления каких-либо документов — с помощью планшета», — говорится в сообщении.

Единая биометрическая система работает с 2018 года, в нее можно загрузить фото лица и запись голоса для дистанционного подтверждения личности и получения цифровых услуг, которые ранее оказывались только по паспорту.

Существует два вида биометрии: стандартную можно зарегистрировать в мобильном приложении «Госуслуги Биометрия», подтвержденную оформляют в банке. Биометрию можно применять не только в сфере финансовых услуг, но также в здравоохранении, образовании, госуслугах.

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Топ комментариев

nicollaich

А настоящая правда про войну цеивроппейцам не нужна.Им нужны комиксы про американских супергероев.

mosquito__2010

Что же ты молчал раньше, это же совсем другое дело.

orangeraven

У британцев принцип один - нахапать побольше и воевать чужими руками! Это на протяжении всей истории...

IVENGO

Осуждать мы умеем, это наш конек )))