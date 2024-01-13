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Илон Маск раскрыл причину взрыва Starship

Источник:
Neowin
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Глава компании SpaceX Илон Маск назвал причину, из-за которой космический корабль Starship взорвался во время второго испытательного полета. Оказалось, что причиной аварии стало отсутствие полезной нагрузки.

В ходе второго испытательного полета 18 ноября 2023 года ракета стартовала с площадки SpaceX Starbase в Техасе, штатно поднялась в воздух, прошла отделение первой ступени, пересекла линию Кармана и впервые достигла космоса.

Однако после отделения ракета-носитель Super Heavy взорвалась, на восьмой минуте за ней последовал Starship. Илон Маск отметил, что корабль вышел бы на орбиту при наличии полезной нагрузки.

«Причина, по которой он на самом деле не смог выйти на орбиту, состояла в том, что мы выпустили кислород, и жидкий кислород в итоге привел к возгоранию и взрыву. Все из-за того, что мы захотели выпустить жидкий кислород, а при обычных условиях у нас бы не было этого жидкого кислорода, будь у нас полезная нагрузка», — пояснил Маск.

В феврале должен пройти третий испытательный полет SpaceX — компания собирается произвести запуск двигателей Starship и успешно вернуть корабль с орбиты. Также запланированы испытания технологии перекачки топлива.

Тема: Человек и космос
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