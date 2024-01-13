Зеленского обвинили в убийстве американского блогера

Сын экс-президента США Дональд Трамп-младший обвинил президента Украины Владимира Зеленского в убийстве американского блогера Гонсало Лиры.

Ранее известный американский журналист Такер Карлсон сообщил, что 55-летний Гонсало Лира умер в украинской тюрьме, куда ранее его заключили за критику Киева и Вашингтона.

«Значит, мы теперь позволяем нашим иностранным получателям пособий, таким как Зеленский, убивать наших граждан и наших журналистов?» — написал Трамп-младший на своей странице в соцсети Х.

Журналист и блогер Гонсало Лира умер в СИЗО Харькова, ему было 55 лет. По предварительной информации, ему потребовалась срочная медицинская помощь, которую ему оказали не сразу.

Журналист Алекс Рубинштейн утверждает, что 4 января получил от заключенного записку, в которой тот просил рассказать его сестре о проблемах со здоровьем — у него диагностировали пневмонию, однако тюремная администрация проигнорировала его состояние.

Служба безопасности Украины задержала Лиру в Харькове в мае 2023 года. Его обвинили в оправдании «агрессии России против Украины». Он якобы отрицал «военные преступления» и говорил об обстрелах ВСУ собственной территории.