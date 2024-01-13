НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Зеленского обвинили в убийстве американского блогера

Источник:
Sibnet.ru
430 3

Сын экс-президента США Дональд Трамп-младший обвинил президента Украины Владимира Зеленского в убийстве американского блогера Гонсало Лиры.

Ранее известный американский журналист Такер Карлсон сообщил, что 55-летний Гонсало Лира умер в украинской тюрьме, куда ранее его заключили за критику Киева и Вашингтона.

«Значит, мы теперь позволяем нашим иностранным получателям пособий, таким как Зеленский, убивать наших граждан и наших журналистов?» — написал Трамп-младший на своей странице в соцсети Х.

Журналист и блогер Гонсало Лира умер в СИЗО Харькова, ему было 55 лет. По предварительной информации, ему потребовалась срочная медицинская помощь, которую ему оказали не сразу.

Журналист Алекс Рубинштейн утверждает, что 4 января получил от заключенного записку, в которой тот просил рассказать его сестре о проблемах со здоровьем — у него диагностировали пневмонию, однако тюремная администрация проигнорировала его состояние.

Служба безопасности Украины задержала Лиру в Харькове в мае 2023 года. Его обвинили в оправдании «агрессии России против Украины». Он якобы отрицал «военные преступления» и говорил об обстрелах ВСУ собственной территории.

Еще по теме
Украина и Британия подписали оборонный договор
Зеленский взял пенсионеров Украины в заложники
Кремль осудил удары США и Британии по Йемену
Медведев заявил, что Йеменом США отвлекают внимание от Украины
смотреть все
Политика #Мир
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Белый дом объявил о прекращении военной помощи Украине
США разработали «план победы» Украины над Россией
США напугали Киев новым российским оружием
Опубликован трейлер новой игры Half‑Life
Обсуждение (3)
О самом главном
Как мужчины переживают расставание
Что такое оговорки по Фрейду
Почему пьяные мужчины признаются в любви
Главные признаки силы: как женщина оценивает тело мужчины
Инфантильные импотенты: откуда берутся педофилы
Магический лунный календарь на каждый день
Все статьи
Мультимедиа
Как выбрать живую елку. ИНФОГРАФИКА
Самые удивительные фото космоса в 2023 году
Какие перелетные птицы зимуют в Новосибирске. ФОТО
Как выбрать зимние шины, или Учимся читать колесо
Самое обсуждаемое
59
Депутат Рады заявил о политической смерти Зеленского
58
Зеленский заявил, что без денег Запада украинские пенсионеры умрут
43
США разработали «план победы» Украины над Россией
38
Украина и Британия подписали оборонный договор
37
США и Британия нанесли воздушный удар по Йемену