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Проект «Слово пацана» признали финансовой пирамидой

Источник:
Sibnet.ru
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Центробанк внес интернет-проект «Слово пацана» в список финансовых пирамид, говорится в сообщении регулятора.

Сам проект не имеет ничего общего с нашумевшим сериалом. Организаторы пирамиды предлагают сделать взнос в криптовалюте. Взамен они выдают токены, которые используются внутри проекта.

Установить организаторов финансовой пирамиды практически невозможно, так как они не оставляют контактов, а криптокошельки анонимны. Они уверяют, что токены растут в цене, для повышения их курса нужно привлечь больше людей.

«Людям обещают заработок за счет привлечения новых участников. Как только организаторы наберут побольше взносов, они исчезнут со всеми деньгами. И угадать, когда именно это случится, невозможно», — отмечается в сообщении.

Центробанк напомнил, что привлекать деньги инвесторов вправе только финансовые организации, у которых есть лицензия регулятора. Их список опубликован на официальном сайте регулятора.

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