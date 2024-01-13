Сгоревший склад Wildberries работал без разрешения

Сгоревший склад Wildberries в Шушарах работал без разрешения, он не был введен в эксплуатацию, заявил врио начальника службы регионального Госстройнадзора Вячеслав Захаров.

«Не было заявки на ввод в эксплуатацию. У них заключение о соответствии было выдано в 2022 году <…>. Вообще с такими бумагами они не должны были работать без разрешения», — сказал он в интервью телеканалу 78.ru.

Источник телеканала в МЧС утверждает, что склад ни разу не проверяла пожарная инспекция. Госстройнадзор уточнил, что собственник не обращался в ведомство за разрешением на ввод объекта в эксплуатацию.

Строительство склада в Шушарах общей площадью 105,8 тысячи квадратных метров компания начала в 2021 году. Прежде она арендовала склады. Размер инвестиций в проект оценивался в 3 миллиарда рублей.

В настоящее время МЧС локализовало пожар на площади 70 тысяч квадратных метров. Пожару присвоили наивысший пятый ранг сложности. Все товары на территории склада уничтожены или повреждены, уточнил маркетплейс.