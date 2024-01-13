НАВЕРХ
#Криминал #Громкое дело #Происшествия #ДТП #Стихии #Кибервойны #Конфликты

Сгоревший склад Wildberries работал без разрешения

Источник:
Sibnet.ru
239 1

Сгоревший склад Wildberries в Шушарах работал без разрешения, он не был введен в эксплуатацию, заявил врио начальника службы регионального Госстройнадзора Вячеслав Захаров.

«Не было заявки на ввод в эксплуатацию. У них заключение о соответствии было выдано в 2022 году <…>. Вообще с такими бумагами они не должны были работать без разрешения», — сказал он в интервью телеканалу 78.ru.

Источник телеканала в МЧС утверждает, что склад ни разу не проверяла пожарная инспекция. Госстройнадзор уточнил, что собственник не обращался в ведомство за разрешением на ввод объекта в эксплуатацию.

Строительство склада в Шушарах общей площадью 105,8 тысячи квадратных метров компания начала в 2021 году. Прежде она арендовала склады. Размер инвестиций в проект оценивался в 3 миллиарда рублей.

В настоящее время МЧС локализовало пожар на площади 70 тысяч квадратных метров. Пожару присвоили наивысший пятый ранг сложности. Все товары на территории склада уничтожены или повреждены, уточнил маркетплейс.

Еще по теме
Возгорание склада Wildberries попало на видео
Поджог назвали одной из версий пожара на складе Wildberries
Склад Wildberries сгорел на юге Петербурга
«Уральские авиалинии» высказались о судьбе севшего в поле Airbus
смотреть все
ЧП #Происшествия
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Белый дом объявил о прекращении военной помощи Украине
США разработали «план победы» Украины над Россией
США напугали Киев новым российским оружием
Опубликован трейлер новой игры Half‑Life
Обсуждение (1)
Картина дня
Зеленского обвинили в убийстве американского блогера
Европа попала в новую зависимость от России
Склад Wildberries сгорел на юге Петербурга
Украина и Британия подписали оборонный договор
О самом главном
Как мужчины переживают расставание
Что такое оговорки по Фрейду
Почему пьяные мужчины признаются в любви
Главные признаки силы: как женщина оценивает тело мужчины
Инфантильные импотенты: откуда берутся педофилы
Магический лунный календарь на каждый день
Все статьи
Мультимедиа
Как выбрать живую елку. ИНФОГРАФИКА
Самые удивительные фото космоса в 2023 году
Какие перелетные птицы зимуют в Новосибирске. ФОТО
Как выбрать зимние шины, или Учимся читать колесо
Топ комментариев

shlidt

При зарплате 120/140₽ мне пенсионный фонд н"х не нужен! Коплю по 1 лям в год, через 10 лет покупаю 2...

mosquito__2010

Что же ты молчал раньше, это же совсем другое дело.

Danilon

Вон не надо. Димону 58. Он среди нашей элиты почти малолетка.

nicollaich

А настоящая правда про войну цеивроппейцам не нужна.Им нужны комиксы про американских супергероев.