Дилеры получили «голые» Lada Granta

АвтоВАЗ стал отгружать дилерам упрощенные автомобили Lada Granta. Определить их можно по колесным дискам, которые окрашены серебристой эмалью.

Российский производитель начал выпускать Lada Granta в максимально бедной комплектации из-за санкций, из автомобиля убрали порядка 20 позиций. Предполагается, что новая версия автомобиля станет базовой в 2024 году.

Так, в авто отсутствуют внутренние пластиковые накладки порога, уплотнитель по дверям снизу, уплотнитель на внутренней стороне капота, подсветка вещевого ящика, подсветка багажника, внутренняя ручка закрытия багажника.

Также в «голой» Granta нет кондиционера, электрического усилителя руля и подушек безопасности, системы «ЭРА-ГЛОНАСС, а также ассистентов ABS и ESP. Кроме этого, кнопка открывания багажника в ней перенесена на панель приборов.