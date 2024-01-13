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#Автопром #Авторынок #Тюнинг и самоделки #Автоправо #Автоспорт

Дилеры получили «голые» Lada Granta

Источник:
Avtograd News
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АвтоВАЗ стал отгружать дилерам упрощенные автомобили Lada Granta. Определить их можно по колесным дискам, которые окрашены серебристой эмалью.

Российский производитель начал выпускать Lada Granta в максимально бедной комплектации из-за санкций, из автомобиля убрали порядка 20 позиций. Предполагается, что новая версия автомобиля станет базовой в 2024 году.

Так, в авто отсутствуют внутренние пластиковые накладки порога, уплотнитель по дверям снизу, уплотнитель на внутренней стороне капота, подсветка вещевого ящика, подсветка багажника, внутренняя ручка закрытия багажника.

Также в «голой» Granta нет кондиционера, электрического усилителя руля и подушек безопасности, системы «ЭРА-ГЛОНАСС, а также ассистентов ABS и ESP. Кроме этого, кнопка открывания багажника в ней перенесена на панель приборов.

Тема: Русские машины
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