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Европа попала в новую зависимость от России

Источник:
Sibnet.ru
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Европа сменила энергетическую зависимость от России на зависимость в сфере продовольствия и удобрений, заявил президент норвежской химической компании Yara Свейн Торе Холзетер.

Согласно данным европейских статистиков, импорт азота в ЕС с июля 2022 года по июнь 2023-го увеличился на 34% по сравнению с предыдущим периодом, при этом на долю России пришлось около трети всего импорта.

Также на долю России пришлась почти треть всего европейского импорта мочевины, пишет издание Euractiv. Холзетер считает, что Москва может использовать удобрения и продовольствие «в качестве оружия» против ЕС.

Ранее Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН признала, что санкции западных стран в отношении российского продовольствия и минеральных удобрений, логистики и расчетов приводят к усугублению проблемы мирового голода.

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