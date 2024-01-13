Возгорание склада Wildberries попало на видео

Пожар на складе маркетплейса Wildberries в поселке Шушары под Санкт-Петербургом попал на видео, кадры тушения масштабного возгорания опубликовало МЧС.

Общая площадь здания превышает 122 тысяч квадратных метров, огонь распространился на 70 тысяч квадратных метров. Сотрудников склада эвакуировали, по предварительным данным никто не пострадал.

Пожару присвоен повышенный ранг сложности, у здания склада обрушились крыша и стены. Вероятной причиной возгорания стала неисправная проводка, сработала пожарная тревога, но этому не придали значения из-за ложных срабатываний, после чего сирену отключили.

По другой версии, причиной пожара стал поджог. Окончательные выводы будут сделаны после ликвидации пожара и проведения экспертизы.

Ущерб Wildberries в результате пожара может достичь 11 миллиардов рублей. Это будет сопоставимо с суммой выплат после пожара на складах Ozon в августе 2022 года. Точная оценка будет дана страховщиками позднее.