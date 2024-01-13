NASA представило «бесшумный» сверхзвуковой самолет X-59

NASA и компания Lockheed Martin представили новый «бесшумный» сверхзвуковой самолет X-59 для гражданских перевозок, сообщает пресс-служба космического агентства.

X-59 — экспериментальный аппарат, который может летать со скоростью, в 1,4 раза превышающей скорость звука. Его конструкция, форма и технологии позволят создавать более тихий звуковой удар в момент преодоления звукового барьера.

Почти треть длины X-59 составляет тонкий, заостренный нос, рассеивающий ударные волны, которые приводят к тому, что сверхзвуковой самолет вызывает звуковой удар. Двигатель X-59 установлен сверху, а нижнюю часть сделали гладкой для минимизации шума.

Самолет X-59 Фото: © NASA

Кабина пилота расположена в середине корпуса и не имеет окна, выходящего вперед. Вместо этого самолет имеет систему внешнего обзора — серию камер высокого разрешения, подключаемых к монитору 4K в кабине пилота.

После завершения пилотного развертывания команда проекта перейдет к следующим этапам подготовки к первому полету: тестированию интегрированных систем, запуску двигателя и тестированию руления X-59.

Первый полет запланирован на конец весны — начало лета 2024 года. После завершения летных испытаний, NASA проведет полеты X-59 над несколькими выбранными городами по всей территории США, собирая информацию о звуке, который издает самолет.