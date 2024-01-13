Поджог назвали одной из версий пожара на складе Wildberries

Поджог складского комплекса рассматривается одной из предварительных версий пожара на складе Wildberries в Шушарах.

Окончательные выводы будут сделаны после ликвидации пожара и проведения экспертизы, пишет телеграм-канал Shot. В начале возгорания на складе находились не менее тысячи человек, все они были эвакуированы.

По предварительным данным, пожар начался с помещений, где находилось холодильное оборудование. За неделю до пожара на складе несколько раз ложно срабатывала пожарная сигнализация, в день пожара сотрудники решили, что система опять ошиблась, пишет Baza.

В ночь на 11 января близ Московского шоссе произошла драка между двумя выходцами из Таджикистана и Азербайджана, один из мужчин был госпитализирован с ножевым ранением, после чего на складе прошли массовые проверки силовиков.

Склад расположен в поселке Шушары под Санкт-Петербургом. Маркетплейс уже пообещал, что возместит продавцам потери за уничтоженные и поврежденные огнем товары, а покупателям вернут деньги.