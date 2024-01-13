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Склад Wildberries сгорел на юге Петербурга

Источник:
Sibnet.ru
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Пожар на складе Wildberries
Пожар на складе Wildberries
Фото: © МЧС РФ

Крупный пожар произошел на складе маркетплейса Wildberries в поселке Шушары под Санкт-Петербургом, его площадь достигла 50 тысяч квадратных метров, сообщает пресс-служба городского управления МЧС.

Возгорание началось около 8 утра по местному времени. В течение получаса склад был практически полностью охвачен огнем. МЧС уточнили, что пожару присвоен четвертый ранг сложности, его тушат 112 сотрудников, на месте работают 25 единиц техники.

Wildberries подтвердил факт пожара на складе. Пресс-служба маркетплейса уточнила, что продавцам компенсируют стоимость сгоревших товаров, а покупателям вернут деньги за утраченные заказы.

Масштаб ущерба и причина возгорания уточняются. Товары, размещенные на складе в Шушарах, будут скрыты с витрины маркетплейса. Покупателям будут возвращены деньги за утраченные заказы. Продавцы получат компенсацию за поврежденные или утраченные товары», — говорится в сообщении.

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Топ комментариев

shlidt

При зарплате 120/140₽ мне пенсионный фонд н"х не нужен! Коплю по 1 лям в год, через 10 лет покупаю 2...

GammiPluh

их РВК то-то, наши РВК хужеих пенсионеры то-то, наши пенсионеры хужеих промышленность то-то, наша промышленность...

Times Square

Выросли до такой степени что яиц на всех не хватает.

mosquito__2010

Что же ты молчал раньше, это же совсем другое дело.