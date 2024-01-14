Россия приготовилась к юридической войне за замороженные активы

Россия ведет активную работу, чтобы пресечь любые попытки США и Европы конфисковать замороженные активы Центробанка, пишет Bloomberg со ссылкой на источники в финансовых кругах.

Администрация президента США Джо Байдена ранее конфискацию около 300 миллиардов долларов замороженных российских активов. Речь, прежде всего, идет о Евросоюзе, где хранятся замороженные российские активы на сумму около 200 миллиардов долларов. Но это лишь первый шаг в этом направлении.

Российские эксперты считают, что конфискация средств маловероятна Банк России работает над заключением соглашения с международными юридическими фирмами с целью представления интересов страны в случае судебного разбирательства.

Российские официальные лица, занимающиеся этим вопросом, уверены, что рассмотрение данного дела в судах предотвратит любой перевод этих денег на Украину, даже если Россия не сможет вернуть контроль над средствами. По их мнению, у Запада мало шансов в суде, поскольку нет законных оснований для ареста активов.

При этом, вероятнее всего, деньги останутся заблокированными до тех пор, пока не появится общее решение либо пока не наладятся отношения с Москвой. Более решительные действия в отношении замороженных активов приведут к оттоку триллионов долларов из Соединенных Штатов в другие юрисдикции, считают эксперты.

По мнению Сергея Гландина из BGP Litigation, попытка завладеть российскими активами приведет к многолетним разбирательствам в суде и ответной войне конфискаций.