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Европа продолжила тайно покупать российскую нефть через Индию

Источник:
The Independent
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Европейские страны продолжают закупать российскую нефть, но не напрямую, а через Индию, пишет британское издание The Independent.

Импорт нефти из Индии в Евросоюз вырос до «рекордного уровня», в то же время импорт российской сырой нефти в Дели в 2023 году увеличился более чем в два раза, отмечает издание.

Факт возросших объемов импорта российской нефти указывает на несостоятельность санкционной политики Запада. «Это подрывает санкции», — заявил ведущий аналитик Kpler Мэтт Смит.

Компании, занимающиеся отслеживанием торговли российских энергоресурсов, говорят, что просто невозможно понять откуда была получена переработанная нефть.

ЕС закрывает глаза на реальное происхождение нефти, поскольку Европа слишком зависима от сырья из России, поясняют эксперты. Власти ЕС просто не хотят «ликвидировать российские поставки», потому что это привело бы к очень резкому росту цен и нехватки нефти, констатируют эксперты.

По данным The Independent, год 20 из 27 стран Евросоюза покупают российскую нефть через Индию. Европа пытается усидеть на двух стульях, заключает Смит.

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Экономика #Недра и ТЭК
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