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Легализация марихуаны в США вызвало волну психозов у молодежи

Источник:
NewsNation
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Число приступов психоза, вызванных употреблением каннабиса, резко выросло в США, такие данные приводит аналитическая компания Trivetta.

В Соедиенных Штатах бытует мнение, что употребление марихуаны безвредно и даже полезно для организма, но это совсем не так. Злоупотребление каннабисом провоцирует психотические приступы, приводит канал NewsNation мнение части экспертов.

По данным Trivetta, с 2019 года количество психозов, вызванных употреблением марихуаны, выросло более чем на 50 %. А исследование, опубликованное в American Journal of Psychiatry, что такие психотические приступы увеличивают риск развития шизофрении или биполярного расстройства на 47 %.

И этот риск оказался выше для тех, кому от 16 до 25 лет, говорится в исследовании. Но сторонники легализации марихуаны отвергают эти доводы, отметил NewsNation.

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nicollaich

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