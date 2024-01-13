Обычные смартфоны обменялись сообщениями через космос

Компании SpaceX впервые удалось отправить и получить SMS с одного обычного смартфона на другой с помощью спутников Starlink Direct to Cell.

Данные спутники были запущены на орбиту в начале января, они умеют напрямую подключаться к смартфонам, у которых нет поддержки спутниковой связи. После этого обычные смартфоны смогли успешно обменяться текстовыми сообщениями с помощью новых спутников.

SpaceX планирует запуск сервиса по обмену текстовыми сообщениями с помощью спутниковой связи уже в этом году. Это может быть особенно актуально в отдаленных регионах, где нет сотового покрытия.

Для подключения к таким сервисам не будет необходимости покупать новое мобильное устройство с отдельной функцией спутниковой связи. Возможность передачи голоса и данных через спутник может появиться уже в 2025 году.

Цель проекта — обеспечить каждого человека связью в любом месте без необходимости использовать специальные телефоны или программное обеспечение. Связь должна быть доступна повсеместно и с помощью уже существующих смартфонов.