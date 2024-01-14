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#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Российские FPV-дроны получили режим «самонаводящейся торпеды»

Источник:
ТАСС
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Российские инженеры разработали серию систему оптического донаведения дронов-камикадзе, позволяющую им действовать в режиме «воздушной самонаводящейся торпеды», сообщил генеральный директор Центра комплексных беспилотных решений (ЦКБР) Дмитрий Кузякин.

FPV-пилот в ручном режиме пилотирует дрон в зону ожидаемых целей на территории противника. «Как только цель обнаружена, пилот фиксирует на ней поисковую рамку прицела и подает команду на удержание. После чего переводит FPV-дрон в режим воздушной самонаводящейся торпеды. Дальше дрон самостоятельно заходит на цель и уничтожает ее», — пояснил ТАСС глава ЦКБР.

По его словам, применение комплексов сделает работу FPV-расчетов в зоне СВО более безопасной. «Новые комплексы снимают вопросы потери связи при приближении к земле на больших дальностях. Пилотам больше не нужно опускаться близко к земле и пилотировать дрон до самого его контакта с противником», — отметил Кузякин.

«Теперь финальное приближение и уничтожение противника FPV-дроны могут делать самостоятельно», — подчеркнул глава ЦКБР.

Тема: Военная операция на Украине
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