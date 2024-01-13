Украина и Британия подписали оборонный договор

Президент Украины Владимир Зеленский и премьер Великобритании Риши Сунак подписали «историческое» двустороннее соглашение о безопасности, сообщается на официальном сайте британского правительства.

Обязательства Великобритании по этому документу будут действовать до вступления Украины в НАТО. Британия стала первой страной из группы G7, заключившей соглашение о гарантиях безопасности с Киевом.

Документ официально закрепит меры поддержки, которые Лондон оказывал и продолжит оказывать Киеву, в том числе обмен разведданными, решения в сфере кибербезопасности, медицинскую и военную подготовку, а также сотрудничество в оборонно-промышленной сфере.

Находящийся в Киеве Сунак также объявил о выделении Киеву пакета военной помощи на 2,5 миллиарда евро. Зеленский уточнил, что Лондон обещает продолжить помощь в последующие годы.

Москва ранее назвала опасным предоставление странами G7 гарантий безопасности Украине, так как союзники в этом случае игнорируют международный принцип неделимости безопасности и посягают на безопасность России.