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WhatsApp получил редактор стикеров

Источник:
Sibnet.ru
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WhatsApp получил инструмент для создания и редактирования пользовательских стикеров, пока он доступен на устройствах под iOS 17 и более поздних версий.

Для создания нового стикера необходимо открыть соответствующую панель WhatsApp, выбрать команду «Создать стикер» и изображение из галереи. Далее в редакторе можно вырезать фрагмент изображения, добавить к нему текст или дорисовав какие-нибудь элементы.

Также с помощью новой функции можно редактировать существующие стикеры — для этого потребуется открыть коллекцию, найти нужный и удерживать на нем палец, после чего выбрать команду «Редактировать стикер».

Владельцы устройств под Android пока могут только просматривать созданные другими пользователями стикеры, оставлять на них реакции или генерировать собственные стикеры при помощи искусственного интеллекта.

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