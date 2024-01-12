Президент Украины Владимир Зеленский взял украинских пенсионеров в заложники, чтобы шантажировать ими страны Запада, заявил глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

«Зеленский открыто признает, что взял украинских пенсионеров в заложники и шантажирует ими Запад. Мол, дайте деньги на войну, иначе не буду кормить стариков. Зеленский ведет себя как классический террорист, пытаясь заработать на заложниках», — сказал Рогов.

Зеленский во время визита в Латвию заявил, что украинские пенсионеры окажутся в крайне сложном положении в случае прекращения финансирования страны со стороны западной коалиции.

Он уточнил, что в стране в настоящее время насчитается 11 миллионов пенсионеров. В случае сокращения западной помощи Киев не сможет платить им пенсии, предупредил Зеленский.