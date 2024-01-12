Украина заинтересована в поставках от западных стран старого и сломанного оружия, заявил глава Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов.

«Нас интересует все, включая старые или уже не функционирующие системы», — сказал Буданов в интервью французскому изданию Le Monde, комментируя споры вокруг поставок оружия киевскому режиму.

Буданов отметил, что в настоящее время Киев столкнулся с нехваткой зенитных систем и снарядов. Он также подчеркнул, что в западных поставках важно количество оружия — чем больше, тем лучше.

Ранее стало известно, что США прекратили оборонные поставки на Украину в связи с отсутствием бюджетных средств на финансирование подобных программ. Поставки вооружения и военной техники на Украину прекращаются до выделения необходимых денег Конгрессом.