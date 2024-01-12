НАВЕРХ
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Украина попросила старое и сломанное оружие

Источник:
Sibnet.ru
292 7

Украина заинтересована в поставках от западных стран старого и сломанного оружия, заявил глава Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов.

«Нас интересует все, включая старые или уже не функционирующие системы», — сказал Буданов в интервью французскому изданию Le Monde, комментируя споры вокруг поставок оружия киевскому режиму.

Буданов отметил, что в настоящее время Киев столкнулся с нехваткой зенитных систем и снарядов. Он также подчеркнул, что в западных поставках важно количество оружия — чем больше, тем лучше.

Ранее стало известно, что США прекратили оборонные поставки на Украину в связи с отсутствием бюджетных средств на финансирование подобных программ. Поставки вооружения и военной техники на Украину прекращаются до выделения необходимых денег Конгрессом.

Еще по теме
Защиту самоходок «Мста-С» усилят по опыту боев в зоне СВО
Эстония одобрила удары западным оружием по регионам России
США напугали Киев новым российским оружием
Планирующую авиабомбу «Дрель» запустят в серийное производство
смотреть все
Оборона #Оружие
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Белый дом объявил о прекращении военной помощи Украине
Украина развернула массовую мобилизацию алкоголиков и инвалидов
США разработали «план победы» Украины над Россией
США напугали Киев новым российским оружием
Обсуждение (7)
Мультимедиа
Как выбрать живую елку. ИНФОГРАФИКА
Самые удивительные фото космоса в 2023 году
Какие перелетные птицы зимуют в Новосибирске. ФОТО
Как выбрать зимние шины, или Учимся читать колесо
Топ комментариев

GammiPluh

Без денег в разорванной войной стране, отлично выбрали себе президента

corrector

как то у них всё одна болтовня больше последнее время..

Asd10

"Муравейник живёт. Кто то лапку сломал - не в счёт. А до свадьбы заживёт, А помрет, так помрет. " Цой...

Ух-ты Фига Себе

это кара за предательства веры и русской культуры