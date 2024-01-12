Кремль осудил удары США и Британии по Йемену

Удары Соединенных Штатов и Великобритании по Йемену нелегитимны с точки зрения международного права, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Мы их осуждаем», — цитирует ТАСС Пескова. «С точки зрения международного права они (удары) являются нелегитимными. Вот какова наша позиция», — добавил Песков.

Он напомнил, что ранее Совет Безопасности ООН накануне принял американский проект резолюции с осуждением атак йеменских мятежников-хуситов в Красном море и требованием их немедленного прекращения. За документ проголосовали 11 членов Совбеза, 4 страны, в том числе Россия, воздержались.

«Мы воздержались. И страны, которые нанесли удар, они пытались под свои действия подвести международную правовую основу. Эта попытка не увенчалась успехом, ибо принятая резолюция не предоставляет никакого права наносить удары», — подчеркнул Песков.

Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев ранее заявил, что США ударами по Йемену пытаются отвлечь внимание от «проблемного подопечного» в лице Украины.