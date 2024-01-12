Глава АвтоВАЗа раскрыл судьбу Lada X‑Cross 5

Партия кроссоверов Lada X-Cross 5 разошлась по корпоративным клиентам, сообщил глава АвтоВАЗа Максим Соколов. Так он подтвердил информацию, которая распространялась в автомобильных пабликах.

«Судьба первой выпущенной партии достойная. Она разошлась по нашим корпоративным клиентам, парочку машин я взял для себя. В Тольятти я передвигаюсь именно на этом автомобиле», — цитируют «Известия» Соколова.

Lada X-Cross 5 — это китайский FAW Bestune T77 с другим шильдиком. Производство стартовало летом 2023 года на заводе в Санкт-Петербурге, но в продаже модель не появилась. Телеграм-канал «Русский автомобиль» сообщал, что АвтоВАЗ получил машины с дефектами как в электрике, так и в кузовах, а китайский партнер капризничал и пытался изменить условия договора.

По данным паблика Avtograd news, все собранные автомобили вывезли в Тольятти, они пополнят корпоративные автопарки.