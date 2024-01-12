НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Медведев заявил, что Йеменом США отвлекают внимание от Украины

Источник:
Sibnet.ru
643 13

Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что США ударами по Йемену пытаются отвлечь внимание от «проблемного подопечного» в лице Украины.

«Этой ночью американцы открыли новый фронт против хуситов в Йемене, отвлекая в том числе внимание от своих проблемных киевских подопечных. А проблемы с ними чудовищные», — написал Медведев в своем телеграм-канале.

В ночь на пятницу 12 января США и Великобритания атаковали более чем 60 целей на 16 объектах хуситского движения «Ансар Аллах» в Йемене. Американские военные сообщили об ударах крылатыми ракетами «Томагавк», британские — управляемыми бомбами Paveway IV.

Президент США Джо Байден заявил, что атака стала ответом на нападения хуситов на международные морские суда в Красном море, и указал, что мера имела оборонительный характер.

Замминистра иностранных дел в правительстве группировки «Ансар Аллах» Хусейн аль-Эззи пообещал, что США и Великобритания заплатят за нападение.

Еще по теме
Кремль осудил удары США и Британии по Йемену
Йемен пообещал отомстить США и Британии за удары
Зеленский заявил, что без денег Запада украинские пенсионеры умрут
Зеленский выступил против мирных переговоров
смотреть все
Политика #Мир
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Белый дом объявил о прекращении военной помощи Украине
Украина развернула массовую мобилизацию алкоголиков и инвалидов
США разработали «план победы» Украины над Россией
США напугали Киев новым российским оружием
Обсуждение (13)
Картина дня
Кремль осудил удары США и Британии по Йемену
Украина попросила старое и сломанное оружие
Трое российских фехтовальщиков захотели выступать за США
Медведев заявил, что Йеменом США отвлекают внимание от Украины
Мультимедиа
Как выбрать живую елку. ИНФОГРАФИКА
Самые удивительные фото космоса в 2023 году
Какие перелетные птицы зимуют в Новосибирске. ФОТО
Как выбрать зимние шины, или Учимся читать колесо
Самое обсуждаемое
59
Депутат Рады заявил о политической смерти Зеленского
47
Путин провел Рождество с семьями погибших в СВО
43
Зеленский заявил, что без денег Запада украинские пенсионеры умрут
37
США разработали «план победы» Украины над Россией
37
США и Британия нанесли воздушный удар по Йемену