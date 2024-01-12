Медведев заявил, что Йеменом США отвлекают внимание от Украины

Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что США ударами по Йемену пытаются отвлечь внимание от «проблемного подопечного» в лице Украины.

«Этой ночью американцы открыли новый фронт против хуситов в Йемене, отвлекая в том числе внимание от своих проблемных киевских подопечных. А проблемы с ними чудовищные», — написал Медведев в своем телеграм-канале.

В ночь на пятницу 12 января США и Великобритания атаковали более чем 60 целей на 16 объектах хуситского движения «Ансар Аллах» в Йемене. Американские военные сообщили об ударах крылатыми ракетами «Томагавк», британские — управляемыми бомбами Paveway IV.

Президент США Джо Байден заявил, что атака стала ответом на нападения хуситов на международные морские суда в Красном море, и указал, что мера имела оборонительный характер.

Замминистра иностранных дел в правительстве группировки «Ансар Аллах» Хусейн аль-Эззи пообещал, что США и Великобритания заплатят за нападение.