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Маршал объяснил, почему российские звезды не любят Shaman'а

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © телеграм-канал SHAMAN

Певец Александр Маршал считает Shaman'а (Ярослава Дронова) примером для российской культуры и нашел объяснение, почему с ним не хотят выступать на одной сцене звезды отечественного шоу-бизнеса.

«Может быть, это зависть? То, что не хотят с ним выходить на одну сцену. Потому что он взял и собрал 60 тысяч человек в Лужниках, а они нет», — предположил Маршал в выпуске проекта «Так сказать».

Маршал отметил, что некоторые российские исполнители стремятся угодить Западу, поэтому избегают сотрудничества с Дроновым.

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Топ комментариев

GammiPluh

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