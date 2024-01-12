Маршал объяснил, почему российские звезды не любят Shaman'а

Певец Александр Маршал считает Shaman'а (Ярослава Дронова) примером для российской культуры и нашел объяснение, почему с ним не хотят выступать на одной сцене звезды отечественного шоу-бизнеса.

«Может быть, это зависть? То, что не хотят с ним выходить на одну сцену. Потому что он взял и собрал 60 тысяч человек в Лужниках, а они нет», — предположил Маршал в выпуске проекта «Так сказать».

Маршал отметил, что некоторые российские исполнители стремятся угодить Западу, поэтому избегают сотрудничества с Дроновым.