Защиту самоходок «Мста-С» усилят по опыту боев в зоне СВО

Самоходная артиллерийская установка (САУ) «Мста-С» на основе опыта ее применения в СВО получит доработки, касающиеся усиления ее защиты.

Доработки, в частности, затронут «улучшение конструктива башни, улучшат ее защиту», сказал ТАСС источник в оборонно-промышленном комплексе. Доработки «будут учитывать способы, которыми противник пытается бороться с этими САУ на поле боя», — добавил он.

«Мста-С» — это российская 152-мм САУ, предназначенная для поражения артиллерийских батарей, танков, бронетранспортеров, оборонительных сооружений, пунктов управления, узлов связи, живой силы, объектов тыла противника. В своем арсенале управляемые боеприпасы «Краснополь».

Сейчас в войска поступают модернизированные САУ. Они получили автоматизированную систему управления наведением и ведения огня. Эта система обеспечивает автономное определение текущих координат и автоматический расчет установок для стрельбы с закрытых огневых позиций.