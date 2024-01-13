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Новый сезон шоу «Конфетка» стартует на ТНТ

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба ТНТ

Второй сезон музыкального шоу «Конфетка» стартует на ТНТ 13 января в 21.00, в составе жюри зрители увидят новые лица.

В премьерном выпуске второго сезона шоу «Конфетка» кресла жюри займут Тимур Родригез, Регина Тодоренко и дебютант среди судей певец Ваня Дмитриенко.

Откроет выпуск настоящие легенды интернета группа «Стекловата», известные хиту «Новый год».

Еще один участник — младший научный сотрудник из Академгородка, новосибирский проект Vitalya. Его клип «Виталя» в свое время набрал 7,5 миллионов просмотров в интернете.

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Топ комментариев

Ух-ты Фига Себе

это кара за предательства веры и русской культуры

corrector

как то у них всё одна болтовня больше последнее время..

GammiPluh

их РВК то-то, наши РВК хужеих пенсионеры то-то, наши пенсионеры хужеих промышленность то-то, наша промышленность...

Asd10

"Муравейник живёт. Кто то лапку сломал - не в счёт. А до свадьбы заживёт, А помрет, так помрет. " Цой...