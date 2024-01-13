Новый сезон шоу «Конфетка» стартует на ТНТ

Второй сезон музыкального шоу «Конфетка» стартует на ТНТ 13 января в 21.00, в составе жюри зрители увидят новые лица.

В премьерном выпуске второго сезона шоу «Конфетка» кресла жюри займут Тимур Родригез, Регина Тодоренко и дебютант среди судей певец Ваня Дмитриенко.

Откроет выпуск настоящие легенды интернета группа «Стекловата», известные хиту «Новый год».

Еще один участник — младший научный сотрудник из Академгородка, новосибирский проект Vitalya. Его клип «Виталя» в свое время набрал 7,5 миллионов просмотров в интернете.