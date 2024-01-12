Йемен пообещал отомстить США и Британии за удары

Соедиенные Штаты и Британия должны быть готовы заплатить высокую цену за массированные удары по Йемену, заявил замглавы йеменского МИД Хусейн аль-Ази.

«Наша страна подверглась массированной военной агрессии со стороны американских кораблей, подводных лодок и истребителей. Несомненно, Лондон и Вашингтон должны быть готовы заплатить высокую цену», — цитирует ТАСС аль-Ази.

Йеменское движение «Ансар Аллах» (хуситы) пригрозило нанести удары по базам США и Великобритании. «Наши объекты подверглись молниеносным атакам, и мы без колебаний ответим. У нас есть возможности, которые позволяют нам вести законную самооборону», — подчеркнул член руководства движения.

США и Британия накануне нанесли воздушные и ракетные удары по объектам хуситов в Йемене. После начала войны в секторе Газа движение «Ансар Аллах» устроило ряд атак на суда в Красном море, требуя от Израиля прекратить операцию в палестинском анклаве.