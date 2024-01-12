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Депутат Госдумы обозначила условие для пенсии в 50 тыс. рублей

Источник:
Sibnet.ru
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Получать пенсию в 50 тысяч рублей в России теоретически можно, сообщила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

Чтобы пенсия была 50 тысяч, зарплата должна быть не менее 120-140 тысяч рублей, сказала Бессараб «Ленте.ру».

В текущей ситуации средняя заработная плата россиян не позволяет делать отчисления таким образом, чтобы они получали настолько большую пенсию, отметила депутат.

По ее словам, средняя пенсия по старости к концу 2024 года составит порядка 24 тысяч рублей, а военная пенсия сейчас — порядка 42 тысяч рублей.

Бессараб посоветовала правильно выбирать зарплату и работу, не утаивать от государства доходы, а также полностью выплачивать страховые взносы.

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Экономика #Деньги #Рынок труда
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