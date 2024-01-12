Лера Кудрявцева сделала громкое заявление о личной жизни

Ведущая Лера Кудрявцева шокировала поклонников сообщением о том, что ушла от мужа.

«Я ушла от мужа. Алкоголь - зло. Точка», — написала Кудрявцева в телеграм-канале в пятницу, 12 декабря.

Также ведущая добавила, что намеренно вынесла личное на всеобщее обозрение и попросила СМИ ее не беспокоить, поскольку комментировать подробности произошедшего она не будет.

Лера Кудрявцева с 2013 года замужем за экс-хоккеистом Игорем Макаровым. У них есть общая дочь Мария, родившаяся в 2018 году. До этого Кудрявцева дважды была в браке — за барабанщиком из «Ласкового мая» Сергеем Ленюком и за бизнесменом Матвеем Морозовым.