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Стоимость обучения в российских вузах вырастет в 2024 году

Источник:
Sibnet.ru
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Российские вузы в новом учебном году могут повысить стоимость получения высшего образования на платной основе, сообщил президент Ассоциации негосударственных вузов, ректор Российского нового университета Владимир Зернов.

Среди причин повышения цен на обучение — увеличение затрат вузов на оборудование и программное обеспечение после ухода импортных поставщиков, увеличение цен на услуги ЖКХ, которые не повышались в 2023 году, и электроэнергию, а также необходимость компенсировать рост зарплат педагогам-специалистам.

«Вряд ли вузам дополнительные средства выделит Министерство образования. Скорее всего, им самим придется искать выход из этой ситуации. Это будет повышение стоимости обучения. По нашим оценкам, оно произойдет в пределах 10–12%», — сказал «Известиям»Зернов.

В 2023 году россияне в среднем готовы были потратить на обучение в вузе 180 тысяч рублей в год, показали результаты опроса компании «СберСтрахование жизни».

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Жизнь #Образование
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