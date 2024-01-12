Стало известно, что будет с ценами на Lada

Цены на автомобили Lada в ближайшее время не вырастут, но их изменение возможно и будет связано с уровнем инфляции, заявил президент АвтоВАЗа Максим Соколов на итоговой пресс-конференции.

«На данный момент, если опять же не будет никаких макроэкономических, непредсказуемых "черных лебедей", мы не планируем повышать цены на автомобильный ряд более чем на инфляцию. То есть, фактически это сохранение существующих цен», — цитирует ТАСС Соколова.

Глава АвтоВАЗа добавил, что компания вместе с Минпромторгом прорабатывает меры, которые позволят сохранить цены 2023 года на некоторые самые востребованные, социальные и базовые автомобили.

Сейчас самая дешевая модель из семейства Lada Granta стоит 699,9 тысячи рублей. Самая дорогая — Lada Vesta SW Sportline — обойдется в 2,3 миллиона рублей. Автомобили Lada подорожали на 40% с февраля 2022 года.