НАВЕРХ
#Автопром #Авторынок #Тюнинг и самоделки #Автоправо #Автоспорт

Стало известно, что будет с ценами на Lada

Источник:
Sibnet.ru
443 2

Цены на автомобили Lada в ближайшее время не вырастут, но их изменение возможно и будет связано с уровнем инфляции, заявил президент АвтоВАЗа Максим Соколов на итоговой пресс-конференции.

«На данный момент, если опять же не будет никаких макроэкономических, непредсказуемых "черных лебедей", мы не планируем повышать цены на автомобильный ряд более чем на инфляцию. То есть, фактически это сохранение существующих цен», — цитирует ТАСС Соколова.

Глава АвтоВАЗа добавил, что компания вместе с Минпромторгом прорабатывает меры, которые позволят сохранить цены 2023 года на некоторые самые востребованные, социальные и базовые автомобили.

Сейчас самая дешевая модель из семейства Lada Granta стоит 699,9 тысячи рублей. Самая дорогая — Lada Vesta SW Sportline — обойдется в 2,3 миллиона рублей. Автомобили Lada подорожали на 40% с февраля 2022 года.

Еще по теме
Стартовали продажи самой дорогой модели Lada. ФОТО
Путин раскритиковал покупку автомобилей на материнский капитал
Продажи новых автомобилей в 2023 году в России выросли на 60%
Спрогнозировано подорожание иномарок на 20-40%
смотреть все
Авто #Авторынок
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
  • Опасное вождение
Самое популярное
Белый дом объявил о прекращении военной помощи Украине
Украина развернула массовую мобилизацию алкоголиков и инвалидов
США напугали Киев новым российским оружием
США разработали «план победы» Украины над Россией
Обсуждение (2)
Картина дня
Медведев заявил, что Йеменом США отвлекают внимание от Украины
Белый дом объявил о прекращении военной помощи Украине
Стало известно, что будет с ценами на Lada
Стоимость обучения в российских вузах вырастет в 2024 году
Мультимедиа
Как выбрать живую елку. ИНФОГРАФИКА
Самые удивительные фото космоса в 2023 году
Какие перелетные птицы зимуют в Новосибирске. ФОТО
Как выбрать зимние шины, или Учимся читать колесо
Самое обсуждаемое
59
Депутат Рады заявил о политической смерти Зеленского
47
Путин провел Рождество с семьями погибших в СВО
34
Украина развернула массовую мобилизацию алкоголиков и инвалидов
34
США разработали «план победы» Украины над Россией
33
Российским магазинам предложили полки с бесплатными продуктами