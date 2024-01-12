Зеленский заявил, что без денег Запада украинские пенсионеры умрут

Более 11 миллионов украинских пенсионеров останутся без пенсий, если Запад прекратит финансирование Украины, заявил президент Владимир Зеленский.

«Мы не можем не дать пенсионерам пенсию. Я не давлю на жалость, но без пенсии старые люди просто умрут. У нас более 11 млн пенсионеров — есть ли еще хоть одна такая страна в Европе?», — приводит РБК слова Зеленского, сказанные им в ходе визита в Латвию.

Если помощь от США не поступит, проблемы с социальными выплатами может возникнуть уже в январе, предупредила глава бюджетного комитета Верховной рады Роксолана Подласа. Источник в президентской партии «Слуга народа» сообщил, что общий дефицит украинского бюджета на 2024 год — 1,57 триллиона гривен.

При этом, по словам Зеленского, более 70% от денег, выделенных Киеву на оружие, остались в США. Он отметил, что эти деньги «получали люди, в том числе и американские пенсионеры».