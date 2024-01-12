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Военная операция на Украине
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Зеленский заявил, что без денег Запада украинские пенсионеры умрут

Источник:
Sibnet.ru
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Более 11 миллионов украинских пенсионеров останутся без пенсий, если Запад прекратит финансирование Украины, заявил президент Владимир Зеленский.

«Мы не можем не дать пенсионерам пенсию. Я не давлю на жалость, но без пенсии старые люди просто умрут. У нас более 11 млн пенсионеров — есть ли еще хоть одна такая страна в Европе?», — приводит РБК слова Зеленского, сказанные им в ходе визита в Латвию.

Если помощь от США не поступит, проблемы с социальными выплатами может возникнуть уже в январе, предупредила глава бюджетного комитета Верховной рады Роксолана Подласа. Источник в президентской партии «Слуга народа» сообщил, что общий дефицит украинского бюджета на 2024 год — 1,57 триллиона гривен.

При этом, по словам Зеленского, более 70% от денег, выделенных Киеву на оружие, остались в США. Он отметил, что эти деньги «получали люди, в том числе и американские пенсионеры».

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