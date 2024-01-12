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Посадка Airbus в поле под Новосибирском
Актуальная тема
Посадка Airbus в поле под Новосибирском
#Криминал #Громкое дело #Происшествия #ДТП #Стихии #Кибервойны #Конфликты

«Уральские авиалинии» высказались о судьбе севшего в поле Airbus

Источник:
Sibnet.ru
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Авиакомпания «Уральские авиалинии» решит судьбу Airbus A320, экстренно севшего на пшеничное поле в Новосибирской области в сентябре 2023 года, только после завершения расследования Росавиацией, сообщила пресс-служба перевозчика.

«До окончания расследования никаких решений не будет принято», — цитирует ТАСС представительницу «Уральских авиалиний».

Телеграм-канал Shot со ссылкой на неназванный источник написал, что авиакомпания отказалась от попыток спасти воздушное судно. Лайнер разберут на части и утилизируют.

Airbus A320, летевший из Сочи в Омск, совершил вынужденную посадку утром 12 сентября 2023 года в поле в Убинском районе Новосибирской области. Никто из находившихся на борту 167 человек не пострадал.

Росавиация забраковала первый отчет о результатах расследования аварийной посадки самолета.

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ЧП #Происшествия #Новосибирск
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