«Уральские авиалинии» высказались о судьбе севшего в поле Airbus

Авиакомпания «Уральские авиалинии» решит судьбу Airbus A320, экстренно севшего на пшеничное поле в Новосибирской области в сентябре 2023 года, только после завершения расследования Росавиацией, сообщила пресс-служба перевозчика.

«До окончания расследования никаких решений не будет принято», — цитирует ТАСС представительницу «Уральских авиалиний».

Телеграм-канал Shot со ссылкой на неназванный источник написал, что авиакомпания отказалась от попыток спасти воздушное судно. Лайнер разберут на части и утилизируют.

Airbus A320, летевший из Сочи в Омск, совершил вынужденную посадку утром 12 сентября 2023 года в поле в Убинском районе Новосибирской области. Никто из находившихся на борту 167 человек не пострадал.

Росавиация забраковала первый отчет о результатах расследования аварийной посадки самолета.