Ивлеева переложила вину за организацию «голой» вечеринки

Блогер Анастасия Ивлеева не признала вину за организацию «голой» вечеринки, переложив ответственность на компанию, которая заключила с ней договор.

29 декабря 2023 года Лефортовский суд оштрафовал Ивлееву на 100 тысяч рублей по части 1 статьи 20.2.2 КоАП РФ (организация массового одновременного пребывания и (или) передвижения граждан в общественных местах, повлекших нарушение общественного порядка).

В постановлении Лефортовского суда Москвы говорится, что Ивлеева на судебном заседании не признала вину.

«Ей не было известно о том, что гости находились на мероприятии в оскорбляющем человеческое достоинство виде», — цитирует ТАСС выдержку из документа.

По мнению защиты, ответственность за организацию и проведение скандального мероприятия должна нести компания, которая заключила соответствующий договор с Ивлеевой.