НАВЕРХ
#Кинематограф #Топы #Рецензии #Мир ТВ #Wink #Музыка #Шоу-бизнес #Искусство #Светская хроника

Ивлеева переложила вину за организацию «голой» вечеринки

Источник:
Sibnet.ru
136 0
Фото: © телеграм-канал Анастасии Ивлеевой

Блогер Анастасия Ивлеева не признала вину за организацию «голой» вечеринки, переложив ответственность на компанию, которая заключила с ней договор.

29 декабря 2023 года Лефортовский суд оштрафовал Ивлееву на 100 тысяч рублей по части 1 статьи 20.2.2 КоАП РФ (организация массового одновременного пребывания и (или) передвижения граждан в общественных местах, повлекших нарушение общественного порядка).

В постановлении Лефортовского суда Москвы говорится, что Ивлеева на судебном заседании не признала вину.

«Ей не было известно о том, что гости находились на мероприятии в оскорбляющем человеческое достоинство виде», — цитирует ТАСС выдержку из документа.

По мнению защиты, ответственность за организацию и проведение скандального мероприятия должна нести компания, которая заключила соответствующий договор с Ивлеевой.

Еще по теме
Фадеев подогрел слухи о работе с Инстасамкой
Названа самая модная вещь из «Слово пацана»
Shaman и Собчак обменялись колкостями в Сети
«Отцовство впервые»: блогер покаялся за брошенного в сугроб ребенка
смотреть все
Культгид #Шоу-бизнес
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Украина развернула массовую мобилизацию алкоголиков и инвалидов
США напугали Киев новым российским оружием
Россия разрушила украинские заводы гиперзвуковым оружием
США разработали «план победы» Украины над Россией
Обсуждение (0)
Самое обсуждаемое
59
Депутат Рады заявил о политической смерти Зеленского
34
Украина развернула массовую мобилизацию алкоголиков и инвалидов
33
Российским магазинам предложили полки с бесплатными продуктами
31
Пушилин призвал освободить Одессу и Николаев
29
Россия разрушила украинские заводы гиперзвуковым оружием