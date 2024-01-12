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Фадеев подогрел слухи о работе с Инстасамкой

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © телеграм-канал Максима Фадеева

Продюсер Максим Фадеев опубликовал фотографию в компании Инстасамки, чем спровоцировал слухи о сотрудничестве с певицей.

Пользователи Сети решили, что Инстасамка будет новой Глюкозой, поскольку ранее Фадеев говорил о возобновлении проекта.

Проект Глюкоза был создан в 2001 году, под псевдонимом выступала певица Наталья Чистякова-Ионова.

После участия Чистяковой-Ионовой в «голой» вечеринке Фадеев заявил, что не желает, чтобы бренд Глюкоза ассоциировался с его бывшей артисткой.

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