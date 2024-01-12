Белый дом объявил о прекращении военной помощи Украине

Соединенные Штаты прекратили поставки оружия и военной техники Украине в связи с прекращением финансирования, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

«Мы выдали из имевшихся запасов последний пакет (помощи Украине), на который у нас было финансирование», — приводит РИА Новости заявление Кирби.

По его словам, дальнейшее выделение средств Киеву целиком зависит от конгресса. «Помощь, которую мы предоставляли, заглохла», — подчеркнул Кирби.

Белый дом еще четыре месяца назад направил в Конгресс запрос на дополнительные бюджетные ассигнования в 2024 финансовом году для оказания помощи Израилю и Украине. Но его судьба до сих остается неясной.

Соединенные Штаты из-за разногласий между демократами и республиканцами до сих по не приняли бюджет на 2024 финансовый год, который начался 1 октября.

Москва не раз заявляла, что западная военная помощь не сулит Киеву ничего хорошего и только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.