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США и Британия нанесли воздушный удар по Йемену

Источник:
ТАСС
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Президент Соединенных Штатов Джо Байден заявил о нанесении США и Великобританией серии воздушных ударов по позициям хуситов в Йемене.

После начала войны в секторе Газа хуситы — группировка, контролирующая значительную часть Йемена — начала наносить удары по территории Израиля и атаковать суда в Красном море.

«Сегодня по моему указанию вооруженные силы США совместно с Соединенным Королевством и при поддержке Австралии, Бахрейна, Канады и Нидерландов успешно нанесли удары по ряду объектов в Йемене, которые повстанцы-хуситы использовали для того, чтобы поставить под угрозу свободу судоходства», — цитирует ТАСС заявление Байдена.

По его словам, эти удары стали прямым ответом на «беспрецедентные нападения хуситов на международные морские суда в Красном море, в том числе с использованием противокорабельных баллистических ракет впервые в истории».

Байден отметил, что в результате 27 атак хуситов пострадали «более 50 стран». «Более 2 тысяч судов были вынуждены отклониться на тысячи миль, чтобы избежать Красного моря, что может привести к неделям задержек в доставке грузов. 9 января хуситы предприняли крупнейшую на сегодняшний день атаку, направленную непосредственно против американских кораблей», — уточнил президент США.

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