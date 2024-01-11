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Минфин начнет распродажу валюты и золота

Источник:
Sibnet.ru
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Минфин с 15 января начнет распродажи валюты и золота, общий объем интервенций до 6 февраля составит 69,1 миллиарда рублей, сообщается на сайте ведомства.

Ежедневный объем продаж составит 4,1 миллиарда рублей, отмечается в сообщении. Таким образом, Минфин впервые с возобновления покупок в августе прошлого года возвращается к продажам валюты.

Министерство ожидает, что дополнительные нефтегазовые доходы федерального бюджета в январе составят 130,8 миллиарда рублей. При этом данная цифра на 199,9 миллиарда рублей ниже прогноза.

Ведомство объясняет это корректировкой налогового законодательства в части акциза на нефтяное сырье, направленного на переработку, подачей уточненных налоговых деклараций, а также отклонением показателей физических объемов от прогнозируемых значений.

Эксперты полагают, что решение Минфина перейти к продажам валюты и золота повлияет на укрепление рубля. Потенциальный диапазон укрепления российской валюты составит от 86 до 91 рубля за доллар США.

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