«Календарь Mail.ru» поможет рассчитать отпускные

«Календарь Mail.ru» получил новый функционал, теперь он умеет выполнять предварительный расчет отпускных выплат.

При этом производственный календарь позволит не только рассчитать причитающуюся сумму, но и подскажет, насколько это выгодно пользователю, указав возможную потерю в доходе, сообщает пресс-служба VK.

Чтобы воспользоваться новой возможностью, нужно перейти из веб-версии «Почты» в «Календарь Mail.ru», выбрать отображение в виде года и нажать кнопку «Рассчитать отпускные». Затем необходимо указать сумму заработной платы и выбрать дни предстоящего отпуска.

Новый функционал «Календаря Mail.ru» Фото : © пресс-служба VK

После ввода всей информации будет доступен предварительный расчет и возможность добавить отпуск в «Календарь». Также пользователям стал доступен стандартный вид производственного календаря с государственными праздничными и выходными днями.