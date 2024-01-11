«Календарь Mail.ru» поможет рассчитать отпускные

«Календарь Mail.ru» получил новый функционал, теперь он умеет выполнять предварительный расчет отпускных выплат.
При этом производственный календарь позволит не только рассчитать причитающуюся сумму, но и подскажет, насколько это выгодно пользователю, указав возможную потерю в доходе, сообщает пресс-служба VK.
Чтобы воспользоваться новой возможностью, нужно перейти из веб-версии «Почты» в «Календарь Mail.ru», выбрать отображение в виде года и нажать кнопку «Рассчитать отпускные». Затем необходимо указать сумму заработной платы и выбрать дни предстоящего отпуска.
После ввода всей информации будет доступен предварительный расчет и возможность добавить отпуск в «Календарь». Также пользователям стал доступен стандартный вид производственного календаря с государственными праздничными и выходными днями.